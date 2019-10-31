Son dakika haberleri! RTÜK'ten Faruk Bildirici kararı! İlhan Taşçı'dan açıklama

Faruk Bildirici, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeliğinin düşürüldüğünü açıkladı.

Bildirici, CHP kontenjanından RTÜK üyeliğine seçilmişti.

Bildirici, şunları belirtti:

"RTÜK’TE MUHALEFETE VE DEMOKRASİYE DARBE Başkanın hukuksuz olarak üç yerde birden görev almasına karşı çıktığım, yanlışları eleştirdiğim ve kamuoyuna duyurduğum için RTÜK üyeliğimin düşürülmesi teklif edildi.

RTÜK’ÜN 25 YILLIK TARİHİNDE İLK Üst Kurul toplantısında şu anda Başkan Şahin’in üyeliğimin düşürülmesi önerisinin gündeme alınması görüşülüyor. Yasa gereği ben salondan çıkarıldığım için beni CHP kontenjanından seçilen İlhan Taşçı savunuyor.

TEHLİKELİ BİR YOL AÇILIYOR Üyeliğimin düşürülmesi mücadelemi etkilemez ancak anti demokratik bir yol açılmış olur. Beş oyu bulan taraf susturmak istediği muhalif üyeyi kuruldan atabilir. RTÜK’te muhalefete izin vermeyen, siyasi iktidarın uzantısı ve tek sesli bir dönem başlar.

HUKUKSUZLUK GALİP GELDİ RTÜK ÜYELİĞİMİ DÜŞÜRME KARARI VERDİLER. Muhalefet yapmanın bedeli üyeliğimin düşürülmesi oldu. Bu tahammülsüzlüğü, hukuksuzluğu, anti demokratik kararı

yargıya götüreceğim."

İLHAN TAŞÇI'DAN AÇIKLAMA

RTÜK Üyesi İlhan Taşçı da karar ile ilgili açıklama yaptı.

Taşçı, şunları belirtti:

"RTÜK Üst Kurulu toplantısı şimdi bitti. Sayın Faruk Bildirici'nin üyeliği 2’ye karşı 6 üyenin oyuyla düşürüldü. Bu karar demokrasiye ağır darbe, muhalefete yönelik de tahammülsüzlüğün kanıtıdır. Verilen karar hukuken yok hükmündedir. Bunun hukuki ve siyasi sonuçları olacaktır.

TBMM Genel Kurulunda tüm üyelerin oylarıyla seçilen bir üye, Üst Kurulda 6 üyenin el kaldırmasıyla düşürülüyorsa RTÜK kendisini TBMM’nin ve Milli İradenin üzerinde görüyor demektir. Verilen karar, oy veren milletvekillerinin iradesini, Meclisin tercihini hiçe saymaktır.

RTÜK’teki mücadelemiz dün olduğu gibi yarın da aynı inanç ve kararlılıkla sürecektir. Bizlerin buradaki varlık nedeni, bizleri seçen iradeye yakışır biçimde demokrasiyi, düşünce özgürlüğünü ve insan haklarını sonuna kadar en gür sesle savunmaktır. Savunamaya da devam edeceğiz..."

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