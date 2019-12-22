Son dakika Müge Anlı haberleri... 51 yaşındaki tır şoförü Sezgin Yenen 16 yaşındaki kızı kaçırdı
51 yaşındaki tır şoförü Sezgin Sezer Yenen'in 16 yaşındaki lise 2 öğrencisi Oya Yaşar'ı kaçırdı öğrenildi. ATV'de ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Yaşar'ın annesi ve Sezgin Yenen'in eşi olaya dair ayrıntıları anlattı. Oya Yaşar'ın 15 Aralık 2019 Pazar günü Silivri'den kaçırıldığını açıklayan aileler, Sezgin ve Yaşar'ın en son Adana'da görüldüklerini belirtti
MEDYA 22.12.2019, 14:58 22.12.2019, 14:59
ATV'de ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Yaşar'ın annesi ve Sezgin Yenen'in eşi olaya dair ayrıntıları anlattı.
Sezgin Yenen'in Oya Yaşar'a attığı mesajları anlatan iki taraf da Oya Yaşar'ın bir an önce bulunmasını talep etti.
Canlı yayında konuşan Sezgin Yenen'in eşi, Oya Yaşar'ın bir an önce bulunmasını ve Sezgin Yenen'in en ağır cezaya çarptırılmasını talep etti.
Sezgi Yenen'in ve Oya Yaşar'ın en son Adana'da görüldüklerini açıkladılar.
ulusal.com.tr
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