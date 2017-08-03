RTÜK dün gerçekleştirdiği toplantıda, FOX TV'de yayınlanan "İlk Buluşma" adlı şaka programında insan onuruna aykırı şakalara yer verilmesi nedeniyle kanala para cezası uyguladı. Yıllar sonra yeniden ekrana gelen "Çocuklar Duymasın"dizisinde FETÖ'nün propagandasını yapan bir kitabın görüntüsüne yer verilmesi sebebiyle Kanal D'ye yaklaşık 562 bin lira para cezası verildi. Kanal D'deki "Kötü Kedi Şerafettin" isimli animasyon filminde ise argo ifadeler kullanılması sebebiyle kanala para cezası kesildi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), FOX TV'de yayınlanan "İlk Buluşma" adlı şaka programında insan onuruna aykırı şakalara yer verilmesi sebebiyle kanala para cezası kesti.



AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, RTÜK'ün dün gerçekleştirilen Üst Kurul toplantısında, uydu üzerinden uygunsuz nitelikte yayın yapan kanalların durumu ele alınarak, 690 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında ağır cezalar verilmesine devam edildi.



Bu kapsamda uydu üzerinden ahlaksız, dolandırıcı, cinsel içerikli yayın ve gıda takviyesi ürün satışı ile arkadaşlık hattı, ateşli silah ve tütün ürünü reklamı yapan, ticari yayınlarında din sömürüsüne yer veren yayın kuruluşlarına ceza verildi.

Üst Kurul toplantısında ayrıca yıllar sonra yeniden Kanal D'de ekrana gelen "Çocuklar Duymasın" dizisinde FETÖ'nün propagandasını yapan bir kitabın görüntüsüne yer verilmesi de ele alındı.



RTÜK, FETÖ'nün kirli faaliyetlerini dünyaya tanıttığı söz konusu kitabın görüntüsüne yer verilmesi sebebiyle radyo ve televizyonların kuruluş ve yayın hizmetlerini düzenleyen 6112 sayılı kanunun 8. maddesinin 1'inci fıkrasının (a) bendinde yer alan "Suç işlemeyi, suçluyu ve suç örgütlerini övücü, suç tekniklerini öğretici nitelikte olamaz." hükmünün ihlali sebebiyle televizyon kanalına yüzde 2 sınırından yaklaşık 562 bin lira para cezası uyguladı.



FOX TV'ye "şaka" cezası



Üst Kurul, FOX TV'de yayınlanan "İlk Buluşma" adlı şaka programında insan onuruna aykırı şakalara yer verilmesi ve bu kapsamda 6112 sayılı kanunun 8'inci maddesinin 1'inci fıkrasının (ç) bendinin ihlal edilmesi sebebiyle de kanala müeyyide uygulanmasına karar verdi.



1915 olaylarını "Ermeni soykırımı" olarak ifade eden Pal Nostalji logolu radyoya da kanunun 8'inci maddesinin 1'inci fıkrasının (a) bendindeki "Türkiye Cumhuriyeti Devletinin varlık ve bağımsızlığına, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı olamaz" ifadesinin ihlali sebebiyle üst sınırdan idari para cezası ve 5 kez program durdurma müeyyidesi uygulandı.



"Kötü Kedi Şerafettin"de argo kullanıma ceza



Kanal D'de yayınlanan "Kötü Kedi Şerafettin" isimli animasyon filmi de RTÜK'ün dikkatinden kaçmadı.



Filmde kullanılan ifadeleri incelemeye alan Üst Kurul, kanunun 8'inci maddesinin 1'inci fıkrasının (m) bendindeki "Türkçenin, özellikleri ve kuralları bozulmadan doğru, güzel ve anlaşılır şekilde kullanılmasını sağlamak zorundadır, dilin düzeysiz, kaba ve argo kullanımına yer verilemez." kuralının ihlali nedeniyle kanala para cezası uygulanmasına karar verdi,



6 TV kanalının yayınları 10 gün durduruldu



Üst Kurul, Evren TV, Sıla TV, Plus Music, Dolunay İnt, FUL TV ve Maksim TV isimli kanalların yayınlarını, 6112 sayılı kanunun 8'inci maddesinin 4'üncü fıkrasını tekraren ihlal etmiş olmaları nedeniyle 10 gün süreyle geçici olarak durdurdu. Kanalların aynı tür yayınlara devam etmeleri durumunda lisansları iptal edilecek.



Ayrıca, "Elektronik sigara, elektronik nargile, ateşli silah" gibi tanıtımı yasaklanmış ürünlerin reklamlarına yer veren, argo ifade kullanan, tüketiciyi yanıltan reklam yayınlarına yer veren Maksi TV, Yurdum TV ve Evin TV'ye de çeşitli müeyyideler uygulandı.



Yayınlarında, argo ve kaba ifadelere yer veren Kanal D ve Show Radyo logolu kuruluşlara da müeyyide uygulandığı öğrenildi.



Üç kez ihlal edenin lisansı iptal edilecek



690 sayılı KHK'nın 60'ıncı maddesinde yapılan düzenlemede radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde, takviye edici gıdalar ve benzeri destekleyici ürünler de dahil olmak üzere herhangi bir ürünün sağlık beyanıyla satışı, pazarlanması ve reklamı ile sohbet, arkadaşlık ve eş bulma hatlarının ve hizmetlerinin tanıtımı yasaklanmıştı.



Özel ücrete tabi numaralar kullanılmak suretiyle, izleyici ve dinleyicileri yanıltıcı veya haksız kazanca neden olacak şekilde yarışma, çekiliş, lotarya ve benzeri adlar altında ödül ve ikramiye taahhüt edilemeyeceği de düzenlenen KHK'da, bu tür yayınları bir yıl içerisinde 3 kez yapan televizyon kanallarına lisans iptaline varan cezalar getirilmişti.