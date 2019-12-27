Sözcü davasında karar
Sözcü gazetesi davasında karar açıklandı. Sanıklar Emin Çölaşan ve Necati Doğru'ya hapis cezası verildi.
MEDYA 27.12.2019, 17:12 27.12.2019, 17:12
Sözcü gazetesi davasında cezalar belli oldu.
İstanbul 37'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşması bugün yapıldı.
Gazetenin yazar ve yöneticilerinin "FETÖ'ye yardım" iddiasıyla yargılandığı davada sanıklara hapis cezası yağdı.
Mahkeme, sanıklardan yedisine ceza verirken, yazarlar Emin Çölaşan ve Necati Doğru, üçer yıl altışar ay 15'er gün hapis cezası aldı.
Yayın yönetmeni Metin Yılmaz ile sozcu.com.tr yayın yönetmeni Mustafa Çetin'e üçer yıl dörder ay, internet haber koordinatörü Yücel Arı, muhabir Gökmen Ulu ile muhasebeci Yonca Yücekaleli'ye ikişer yıl birer ay ceza verildi.
Sözcü Gazetesi sahibi Burak Akbay'ın dosyası ayrılırken, gazetenin eski çalışanı Mediha Olgun beraat etti.
ulusal.com.tr
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