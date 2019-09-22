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Sözcü Gazetesi yazarı Saygı Öztürk: 152 bin kişi hakkında FETÖ şüphesiyle gizli soruşturma yürütülüyor

Sözcü Gazetesi yazarı Saygı Öztürk, 152 bin 399 kişi hakkında FETÖ şüphesiyle gizli soruşturma yürütüldüğünü dile getirdi.

Sözcü Gazetesi yazarı Saygı Öztürk: 152 bin kişi hakkında FETÖ şüphesiyle gizli soruşturma yürütülüyor

Öztürk, “İtirafçıların ifadelerinde geçen hâkim ve savcılar, ByLock soruşturmaları, ankesörlü telefon soruşturmaları devam ettikçe yeni isimler ortaya çıkacaktır. Ayrıca her soruşturma geçiren, tutuklanana da FETÖ'cü denilemez. Sadece Yargıtay'da tutuklanıp da beraat edenlerin sayısı sekizi şimdiden buldu” dedi.

Öztürk yazısında şu ifadeleri kullandı:
“13 Eylül 2019 tarihi itibariyle Türkiye genelinde FETÖ/PDY'den 6 bin 502 kişi tutuklu, yani iddianameleri henüz hazırlanmamış, 22 bin 700 kişinin ise cezası kesinleşmiş yani hükümlü. Bu durumda cezaevinde FETÖ'den tutuklu ve hükümlü olanların sayısı 29 bin 2002 kişi.
Bununla bitmiyor, halen 152 bin 399 kişi hakkında FETÖ'cü oldukları iddiasıyla gizli soruşturma yürütülüyor. 69 bin 567 kişinin ise davası devam ediyor. Soruşturma ve davaları devam edenlerin sayısı 221 bin 966 kişiyi buluyor.”

Etiketler; #sözcü #saygı öztürk #fetö
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