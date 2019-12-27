Star Gazetesi kapanıyor!

Star Media Group'un sahibi olduğu Star Gazetesi, hakkında kötü haber geldi. Hasan Yeşildağ'ın sahibi olduğu gazetenin kepenkleri indireceği iddiaları yayılmaya başladı.

Star Gazetesi'nde, Medyaradar'ın ortaya sürdüğü iddiaya göre, çalışanlara kendilerine iş bakmaları söylendi.

1999 yılında yayın hayatına "Yeni Türkiye'nin Gazetesi" sloganıyla başlayan gazete, basılı gazetelerin tirajlarının düşmesinden etkilendi.

Daha önce Habertürk Gazetesi de yayım hayatına son vermiş, internet haber sitesi ve televizyon üzerinden yayın yapmaya devam etmişti.

Star Gazetesi'nin, internet haber sitesinden yayın yapmaya devam edip etmeyeceği hakkında ise henüz bir bilgi alınamadı.

Gazetenin güncel tirajı ise 101 bin 116.

ulusal.com.tr