Sucu Kamil filmi konusu ne? Sucu Kamil oyuncu kadrosunda kimler var? Sucu Kamil fragman izle

Kamil (Bülent Çolak), annesiyle yaşar ve mahallenin sucusunda çalışır. Mahalleli onu "Sucu Kamil" adıyla tanır. Kuaförde çalışan güzeller güzeli Merve'ye (Algı Eke) aşıktır ancak Merve bir türlü ona yüz vermez. Kamil, annesi Sevgi'nin (Ayşen Gruda) ısrarıyla cesaretini toplayıp Merve'yi pahalı bir restorana davet etmeye karar verir. Merve bu teklifi duyunca sonunda pes eder ve Kamil'le yemeğe gitmeyi kabul eder. Restoran çok güzeldir, ancak hesap gelince işler değişir. Kamil'in bu hesabı ödeyecek parası yoktur. Merve'yi restoranda rehin bırakıp gereken parayı toplamak için türlü türlü işlere kalkışır ve başına birbirinden komik olaylar gelir.

Filmin yönetmenliği Caner Özyurtlu yapıyor. Filmin senaryosu ise Caner Özyurtlu, Serkan Altuniğne tarafından yazılıyor.



FRAGMAN





OYUNCU KADROSU

Bülent Çolak (Sucu Kamil), Algı Eke (Merve), Ayşen Gruda (Sevgi)