Sultan'dan Yamaç'a sert tepki: Ben buna izin vermem Yamaç! Dizide Karaca şoku... Çukur 3. Sezon 14. Bölüm son fragman izle

Show TV'de ekrana gelen Çukur'un 3. sezon 14. bölüm son fragmanı yayınlandı.

13 bölüm sonunda sonunda vurulan Cumali Koçovalı hastaneye kaldırılıyor ve ameliyata alınıyor.

Çukur'dan bir genç mahalleye gidip "Cumal abiyi vurdular, Cumali Koçovalı'yı vurdular" diye bağırıyor.

Cumali'nin vurulduğunu duyan Damla ve Saadet göz yaşlarına boğluyor.

Selim, "Bu herif evde bizi bekliyorsa eğer hazırlıklı olmalıyız. Öyle alel acele gidersek tuzağa düşebiliriz" diyor.

Yamaç ise "Tuzağa düşmeyecek kadar kalabalık oluruz bizde" yanıtı veriyor.

Yamaç'ı karşısına alan annesi Sultan, "Git gide daha beter oluyor, içinde nasıl bir yara açıldı bilmem ama o yaranın kapanmasını beklersem değil Çukur'u ailemi de kaybedeceğim. Ben buna izin vermem Yamaç" diyor.

Azer'in evine baskına giden Yamaç ve Çukur ekibi kapı açılınca karşılarında Karaca'yı görüyor.



