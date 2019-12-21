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Suna hamile mi? Benim Tatlı Yalanım 27. bölüm fragman! Yeni bölümde neler olacak? Dizi ne zaman final yapıyor?

Her cumartesi akşamı Star TV'de izleyicisiyle buluşan Benim Tatlı Yalanım dizisi bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Yeni fragmanı yayınlanan dizide neler olacak? 

MEDYA 21.12.2019, 13:15
Suna hamile mi? Benim Tatlı Yalanım 27. bölüm fragman! Yeni bölümde neler olacak? Dizi ne zaman final yapıyor?

Star TV'nin romantik komedi dizisi Benim Tatlı Yalanım bu akşam 27. bölümüyle ekranlara geliyor. Önümüzdeki hafta final yapacak dizide yeni evli çift için her şey yoluna girdi derken yeni Nejat, Suna'nın değişimiyle şaşkınlığa uğruyor! 

Suna ve Nejat 2 haftadır evli ve çok mutludur. Ancak evlilikleri hiç beklemedikleri bir yerden sınanmak üzeredir. Suna’nın evde yapmak istediği ‘küçük’ değişikliklerle başlar her şey. Nejat’ın üzerine çalıştığı tasarımları ortadan kaybolunca ikilinin arasında soğuk rüzgarlar esmeye başlar. Aslında bu tek taraflı bir gerginliktir. Nejat, Suna’yı suçlamamış olsa da Suna, alınganlık yapar. Alınganlık, kavgaya, kavga da suçlamaya dönüşür. Nejat ağzını bile açamadan Suna’nın gazabından nasibini almıştır ve son derece şaşkındır. Bu sırada Serkan, her yıl düzenlediği yıl sonu partisini yapabilmek için Nejat’ı sıkıştırmaktadır. Nejat, Suna’nın inadına Serkan’ın teklifini kabul eder. Erkek erkeğe dağ evine gideceklerdir. Suna da paralelinde kızları bir araya toplamıştır ve dağ evinde ‘ajanı’ olduğu için içi çok rahattır. Fakat dağ evine gelen beklenmeyen misafirler, olayların seyrini değiştirmek üzeredir.

27. BÖLÜM FRAGMAN


 

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