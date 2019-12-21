Tahsin Paşa ölüyor mu? Payitaht Abdülhamid 20 Aralık bölümünde neler oldu? 101. bölüm özet... 102. bölüm fragmanı yayınlandı!
Dün akşam 101. yeni bölümüyle ekranlara gelen Payitaht Abdülhamid dizisinde neler yaşandı? 102. bölüm fragmanı yayında! Yeni bölümde neler yaşanacak?
MEDYA 21.12.2019, 11:22
Her cuma TRT 1'de ekrana gelen Payitaht Abdülhamid dizisi dün akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. Tarihi olaylardan esinlenerek yazılan dizinin başrolünü, Bülent İnal, Özlem Conker, Hakan Boyav gibi ünlü oyuncular paylaşıyor.
101. BÖLÜM ÖZET
Abdülhamid, tutuklattığı Karaso'dan perde arkasındaki düşmanını öğrenmeye çalışırken, Zalman ise sorgudaki Karaso'nun ağzını kapatmanın yollarını arar… Karaso Abdülhamid'e Bulgar Prensini hedef gösterir. Abdülhamid Prensi Payitaht'a çağırırken, Zalman'ın planı Prens'in suikasta uğraması ve mesulünün Abdülhamid olmasıdır.
102. BÖLÜM FRAGMAN
ulusal.com.tr
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P