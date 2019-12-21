Tarık kurtuldu mu, Zeliha ölecek mi? Arka Sokaklar dizi 536. bölüm özet... 537. bölüm fragmanı yayınlandı!

20 Aralık'ta Kanal D'de yayınlanan Arka Sokaklar dizisi, 536. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Yayınlanan dizinin son bölümünde Zeliha, Tarık'ın cinayetine tanık olur ve bu tanıklığın bedeli olarak Tarık tarafından rehin alınır. Zeliha yapılan polis operasyonuyla kurtarılır fakat Tarık kaçar! Polis, Tarık'ın peşine düşer. Tarık'ın peşine düşen polisler suçlunun izine ulaşır. Başlatılan operasyonda polisle çatışan Tarık sonunda araçla kaçar. Kaçan Tarık'ın aracı kaçarken uçurumdan yuvarlanır. Alev alan araç patlar. Araçtan alınan DNA örnekleri, Adli Tıp'a gönderilir. Gelen sonuçlara göre Tarık ölmüştür. Fakat Zeliha, babasına Tarık'ın ölmediğini hissettiğini söyler. Tarık tarafından kaçırılmış olan Zeliha, kurtarılmasına rağmen psikolojik olarak çok etkilenir.

537. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yayınlanan yeni fragmanda Zeliha'nın hislerinin doğru çıktığı görülüyor! 537. yeni bölüm fragmanına göre; Tarık Erdem ölmemiş, adli tıp raporu dışarıdan müdahale edilerek değiştirilmiştir. Zeliha'nın peşine düşen Tarık, Zeliha'yı öldürecek mi?

537. YENİ BÖLÜM FRAGMAN





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