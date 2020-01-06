Tehlikeli Yürüyüş filmi konusu ve oyuncu kadrosu... Tehlikeli Yürüyüş bugün hangi kanalda saat kaçta ekranlara gelecek? Tehlikeli Yürüyüş fragman izle

1974 yılında bir ip cambazı olan Philippe Petit, çok tehlikeli bir denemeye girişir. Dünya Ticaret Merkezi kulelerinin arasında yürümek isteyen Petit, akıl hocası Papa Rudy'nin yardımı ve desteğiyle tüm engellere ve tüm risklere göğüs gerip ip üzerinde yürümeyi planlar. Petit, uluslararası bir ekibin desteği ile,Başkan Richard Nixon'ın istifa edebileceğini açıklamasından bir gün önce kulelerin arasına çelik kablo düzeneğini yerleştirir. O günlerde henüz tamamlanmamış olan ve kısmen kullanılan kulelerin arasında dans eden bu cambaz, tüm dünyanın ilgisini çekmeyi başaracaktır.

TEHLİKELİ YÜRÜYÜŞ FRAGMAN





TEHLİKELİ YÜRÜYÜŞ OYUNCU KADROSU

Joseph Gordon, Ben Kingsley, Charlotte Le Bon, James Badge Dale, Ben Schwartz Albert, Steve Valentine, Sergio Di Zio, Mark Camacho, Clément Sibony, Melantha Blackthorne, Kwasi Songui, Jason Blicker, Mizinga Mwinga, Larry Day, César Domboy, Inka Malovic, Jean-Robert Bourdage



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