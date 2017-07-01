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Televizyon Gazetesi 10 yaşında

Ulusal Kanal'ın usta ismi Halil Nebiler'in sunduğu "Televizyon Gazetesi" programı 10 yaşına girdi. Nebiler bu özel günü Ulusal Gönüllüleriyle birlikte kutladı.

Gerçeklerle ve mücadeleyle dolu 10 yılı geride bıraktı. Kutlama gecesinde "Nice on yıllara daha" dedi.

Ulusal Kanal'ın sevilen yüzü Halil Nebiler'in hazırlayıp sunduğu Televizyon Gazetesi, 10 yaşına girdi.

Yeni yaş kutlaması için İstanbul Avcılar'da yemek düzenlendi. 

Çok sayıda Ulusal Gönüllüsünün katıldığı geceye Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Görev Vakfı Başkanı Mustafa Pamukoğlu, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ve Ulusal Kanal yöneticileri katıldı. 

Gecenin açılış konuşmasını Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Çağdaş Cengiz yaptı. Cengiz, "Yeni dönemde büyük atılımlar var" dedi. 

Ardından kürsüye ekranların usta ismi Halil Nebiler çıktı. 

Ulusal Kanal'ın da bağlı olduğu Görev Vakfı'nın Başkanı Mustafa Pamukoğlu da bir konuşma yaptı. 

Konuşma sonrası Pamukoğlu, vakfın 10. yıl için hazırladığı plaketi Halil Nebiler'e verdi. 

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de gecede konuşan isimlerdendi. 

Perinçek, Türkiye'nin vatan savaşını kazanacağını vurguladı. 

Konuşmaların ardından sıra eğlenceye geldi. 

Usta sanatçı İskender Doğan birbirinden güzel şarkılarını geceye katılanlar için söyledi.

HABER: DENİZ ADALI-KAMERA: BÜLENT ÜNAL
ulusal.com.tr

Etiketler; #ulusal kanal #halil nebiler #Televizyon Gazetesi
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