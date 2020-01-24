Temizlik Benim İşim 24 Ocak Cuma haftanın kazananı belli oldu! 20-24 Ocak haftasının kazanan ismi kim oldu?
Temizlik Benim İşim'de bu hafta 5 iddialı kadın en temiz kişi olmak için yarıştı. Temizlik Benim İşim'de bu hafta kim birinci oldu?
MEDYA 24.01.2020, 17:28
Hafta içi her gün Fox ekranlarına gelen Temizlik Benim İşim programında bu hafta yine kıyasıya bir yarış oldu. Kadir Ezildi'nin sunumuyla renklenen Temizlik programında bu hafta birinci olan isim belli oldu.
Saynur, Medine, Canan, Nurdan ve Huriye Hanım'ın katılımlarıyla bir haftanın daha sonuna gelen programda
Birinciliği iki kişi paylaştı ve büyük ödül 10 bin TL 5'er 5'er ayrıldı.
Büyük ödül 5. gün yarışmacısı Canan ve 4. gün yarışmacısı Medine arasında paylaşıldı.
Medine ve Canan Ezildi'den 8 puan, Nurdan 7 puan, Huriye ise 6 puan aldı.
FİNAL ANI İZLE
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