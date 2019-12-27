Temizlik Benim İşim'de diskalifiye

FOX TV'de hafta içi her gün ekranlara gelen Temizlik Benim İşim yarışmasında diskalifiye yaşandı. 3. gün yarışmacısı olan Arzu Çebi kendisine verilen evi temizlerken mutfak tezgahın üzerine basarak ayaklarını sürmesi sonucu diğer yarışmacı Saniye'den eleştiri alınca aralarında kavga yaşanmıştı.

Arzu Çebi, tezgaha basmadığını iddia etse de görüntüler tekrar oynatıldı. Arzu Çebi'nin mutfak tezgahına bastığı görülünce Arzu Çebi yarışmadan diskalifiye edildi.

Kadir Ezildi tarafından sunulan programda her hafta eğlenceli görüntüler ekrana geliyor. 5 yarışmacının her gün bir pis evi temizlemesini ve diğer yarışmacılar tarafından puanlanan programda Ezildi'de oy kullanıyor ve temizliğe yardım ediyor.

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