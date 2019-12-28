Temizlik Benim İşim'de haftanın 1. belli oldu! Arzu Çebi neden diskalifiye oldu?

Kadir Ezildi tarafından sunulan, Temizlik Benim İşim yarışmasında, 23-27 Aralık haftasının birincisi belli oldu. Yarışmadan en yüksek puanı alarak yarışmanın kazanı Sebahat oldu.



Haftanın ikincisi Binnaz, üçüncüsü Esra, sonuncusu ise Saniye oldu. 4. yarışmacı olan Arzu ise kendi gününde mutfak tezgahlarına bastığı için Saniye'den tepki görmüş, yaptığını inkar etmişti. Fakat tezgaha bastığı görüntüler yayınlanmıştı. Sonraki gün çekimlere katılmayarak diskalifiye olmuştu.



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