Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyesi, sürekli basın kartı sahibi, TRT İstanbul Televizyonu'nun eski spikerlerinden Oya Yaylalı vefat etti

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu üyesi Oya Yaylalı’nın vefatının ardından bir baş sağlığı mesajı yayınladı.



Mesajda şu görüşler yer aldı:



"Uzun yıllar TRT’de spiker olarak başarıyla görev yapan üyemiz Oya Yaylalı’yı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Oya Yaylalı’nın ailesine ve basın topluluğumuza baş sağlığı diliyoruz."



OYA YAYLALI CENAZE TÖRENİ BİLGİLERİ



Oya Yaylalı’nın cenazesi 1 Ekim 2019 Salı günü Şakirin Camisi’nde öğleyin kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.



OYA YAYLALI KİMDİR?



İstanbul 1958 Üsküdar doğumlu. Ankara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu mezunu. Mesleğe 1982 yılında TRT’de başladı. TRT İstanbul Televizyonu’nda ve radyoda uzun yıllar spiker olarak görev yaptı. İngilizce biliyordu. Bir çocuğu vardı. Sürekli Basın Kartı sahibiydi.



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