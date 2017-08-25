TRT'nin unutulmayan spikerlerinden Mesut Mertcan, yaşamını sürdürüğü Adana Huzurevi'nde hayatını kaybetti

Son yıllarını Adana Huzurevi'nde geçiren ve çeşitli rahatsızlıkları bulunan Mesut Mertcan, 71 yaşında yaşamını yitirdi.



Mesut Mercan gençliğinde Adana'da gazino ve cambazhanelerde sunuculuk yaptı, reklam ajanslarında çalıştı. 1973'de TRT spikeri oldu. 12 Eylül 1980 askeri darbesinde sabaha karşı radyoda 1 numaralı MGK bildirisini okumasıyla tanınmıştı. Uzun süre Ulusal Kanal'da Genel Yayın Danışmanı ve Ana Haber Sunucusu olarak çalıştı.



Önce İstanbul'da son yıllarda da Adana Huzurevi'nde yaşamını sürdürürken, hastalıkları nedeniyle tekerlekli sandalyeye mahkum oldu. 'Şimdi Şiirler' adlı bir şiir albümü bulunuyor. Mertcan 1996-2009 arasında bazı uzun metrajlı filmlerde de rol almıştı.



Mesut Mertcan, kısa süre önce TRT 1'deki ana habere konuk olmuş, TRT'de geçen yıllarını anlatmıştı. Programda duygu dolu anlar yaşanmıştı.



2006 YILINDA VATAN PARTİSİ'NE KATILDI



Mesut Mertcan 2006 yılında o zamanki adı İşçi Partisi olan Vatan Partisi'ne üye olmuştu.



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