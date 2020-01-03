Türk İşi Dondurma filminin konusu ne? TV'de ilk kez yayınlanacak olan Türk İşi Dondurma oyuncu kadrosunda kimler var? Ali Atay, Erkan Kolçak Köstendil....

Film, 1915 Çanakkale Savaşı sırasında Avustralya'da yaşamış 2 Türk'ün gerçek hayatlarından esinlenerek yapılmıştır. Yönetmen koltuğunda Ayla filminin yönetmenliğini üstlenen Can Ulkay’ın oturduğu Türk İşi Dondurma’nın senaryosunu Gürkan Tanyaş kaleme alıyor.

Türk İşi Dondurma, Çanakkale Savaşı sırasında Avustralya'da yaşayan iki Türk'ün ülkeleri için verdikleri mücadeleyi anlatıyor. Avustralya’da yaşayan iki Türk, geçimlerini devecilik ve el arabası ile dondurma satarak sağlar. 1915 yılında memleketlerinde savaş çıktığını öğrenen ikili, Çanakkale’ye cepheye gitmeye karar verir. Ancak, yetkililer onların adadan çıkmalarına izin vermez. Bu sırada Avustralya’da Türkler aleyhine propaganda yapılmaya başlanır. İngilizler’in Avustralya’da asker devşirmek için broşür dağıttığını öğrenen iki Türk, ülkelerinde veremedikleri mücadeleyi Avustralya’da vermeye karar verir.

FRAGMAN



OYUNCU KADROSU

Ali Atay, Erkan Kolçak Köstendil, Şebnem Bozoklu, Will Thorp, Marlene Matthews, Caner Kurtaran, James Farley, Alma Terzic





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