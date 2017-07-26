Türkiye İstatistik Kurumu 2016 yılı yazılı medya istatistiklerini açıkladı. Buna göre, yurt genelinde yayınlanan gazete ve dergilerin okunma oranlarında azalma yaşandı.

Türkiye İstatislik Kurumu verilerine göre, gazete ve dergi okuyanların sayısı düşüyor.



2016 yılında gazete ve dergilerin okunma oranı 2015 yılına göre yüzde 20 azaldı. Geçen yıl yayımlanan gazete ve dergilerin yıllık toplam tirajı 1 milyar 705 milyon 225 bin. Bunun yüzde 94,1’ini gazetelerin oluşturdu.



Yayımlanan gazetelerin yüzde 90,7’si yerel, yüzde 6,6’sı ulusal, yüzde 2,6’sı ise bölgesel yayın yaptı. Dergilerin ise, yüzde 54,8’i yaygın, yüzde 39,3’ü yerel yayın, yüzde 5,8’i bölgesel yayın yaptı.



Yayınlanan gazete ve dergi sayısı da düştü. 2016 yılında, 2015 yılına göre yüzde 7,9 azalarak 6 bin 265 oldu. Bu yayınların yüzde 59,7’sini dergiler oluşturdu.





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