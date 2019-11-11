Türksat borcu için son gün 12 Kasım

Toplumun tüm kesimleri seferber oldu, borcun ödenmesi için son güne gelindi.

Türkiye'nin milli kanalı Ulusal Kanal’ın TÜRKSAT’a ödemesi gereken uydu kirası için son ödeme tarihi 12 Kasım 2019.

Ulusal Kanal’ın yayını sürdürebilmesi için girilen son kritik saatlerde de ekranın kararmasını engellemek için vatandaşlara çağrılar yapılıyor.

Siyasetçiler, hukukçulara, sendikacılar, emekli askerler ve işçiler... Ulusal Kanal’a destek çığ gibi büyüdü.

Ulusal Kanal yönetimi de 12 Kasım akşam saatlerinde sona erecek imece için bir kez daha yurttaşlara çağrı yaptı. Açıklamada "Ulusal Kanal'ın yayınını sürdürebilmesi sizlerin elinde. Vakit dar. Durum ciddi. Kanalımız sizlerin vicdanına emanet" ifadeleri kullanıldı.

ulusal.com.tr