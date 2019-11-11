Türksat borcu için son gün 12 Kasım
Ulusal Kanal’ın uydu kirası için son güne gelindi. TÜRKSAT'a ödenmesi gereken borç için başlatılan imece 12 Kasım akşamı sona eriyor. Yaklaşık 1 aydır sürdürülen kampanya için emek cephesinden yargı camiasına, siyasetçilerden Türk aydınına toplumun tüm kesimleri seferber oldu. Şimdi son söz Türk Milleti'nin. Ulusal Kanal ailesi olarak bir kez daha milletimize başvuruyoruz: Vakit dar. Durum ciddi. Kanalımız sizlerin vicdanına emanet.
MEDYA 11.11.2019, 19:18
Toplumun tüm kesimleri seferber oldu, borcun ödenmesi için son güne gelindi.
Türkiye'nin milli kanalı Ulusal Kanal’ın TÜRKSAT’a ödemesi gereken uydu kirası için son ödeme tarihi 12 Kasım 2019.
Ulusal Kanal’ın yayını sürdürebilmesi için girilen son kritik saatlerde de ekranın kararmasını engellemek için vatandaşlara çağrılar yapılıyor.
Siyasetçiler, hukukçulara, sendikacılar, emekli askerler ve işçiler... Ulusal Kanal’a destek çığ gibi büyüdü.
Ulusal Kanal yönetimi de 12 Kasım akşam saatlerinde sona erecek imece için bir kez daha yurttaşlara çağrı yaptı. Açıklamada "Ulusal Kanal'ın yayınını sürdürebilmesi sizlerin elinde. Vakit dar. Durum ciddi. Kanalımız sizlerin vicdanına emanet" ifadeleri kullanıldı.
ulusal.com.tr
19°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P