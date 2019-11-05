TÜRKSAT imecesine sen de katıl

İşçi sınıfının sesi olduğu vurgulandı, ekranın kararmaması için çağrı yapıldı.

Ulusal Kanal’ın TÜRKSAT’a ödemesi gereken uydu kirası için başlatılan seferberlik sürüyor. Binlerce Ulusal gönüllüsü kolları sıvadı, borcun ödenmesi için imece başlattı. Borcun son ödeme tarihi ise 12 Kasım 2019.

Siyasetçiden hukukçuya, kitle örgütünden sendika yöneticilerine kadar TÜRKSAT borcu için Ulusal Kanal’a destek mesajı da yağdı.

Türk-İş’e bağlı Güvenlik-İş Sendikası ve Sağlık İş Sendikası'ndan da imeceye destek geldi.

Sendika başkanları, işçi sınıfının mücadelesine geniş yer ayıran Ulusal Kanal’ın kararmamasını istedi.

HABER: SEDA AKYÜZ

KAMERAMAN: UĞUR PİDECİ

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