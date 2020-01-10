Tutunamayanlar'ın ilk bölümünü izle... Tutunamayanlar dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu... Tutunamayanlar hangi kanalda saat kaçta yayınlanacak?

TRT 1'in yeni komedi dizisi Tutunamayanlar, 7 Ocak'ta başlayıp her salı ekranlarda olacak. Ünlü yönetmen ve senariste de sahip olan diziden şimdiden beklenti büyük. TRT 1'in güvendiği diziye, uzun bir tarih verdiği söylentiler arasında. Uzun süre final yapma korkusu yaşamayacak olan dizi beklentileri arttırıyor.

Dizide İrem ve Tarık'ın komedi dolu aşkları anlatılacak. 30 yaşında olan Tarık(Doğu Demirkol), çevre baskısı yüzünden birçok yere istemeye istemeye iş başvurusu yapmaya başlar. Bu iş görüşmelerinden birinde, babası daha yeni batmış olan İrem(Ece Çeşmioğlu) ile tanışır. İrem'in tek amacı tekrar zengin olmaktır.



Hayatı boyunca hiç çalışmamış ve çalışmaya da niyeti olmayan Tarık gittiği bir iş görüşmesinde, çok zenginken babasının işlerinin kötü gitmesi nedeniyle her şeyini kaybeden İrem’e aşık olur. Gidecek yeri olmayan İrem, Tarık’ın davetiyle yaşadığı mahalleye gelir ve mahalledeki kitap kafede çakışmaya başlar. İrem’in hayali başarılı olmak, kendi işini kurmak ve bir gün tekrar eski günlerine dönebilmektir. İrem’i etkilemenin yolunu iş kurmaktan geçtiğini gören Tarık ise bir gün tutucu ve vizyonsuz ilham perisi İlhan’la (Zafer Algöz) karşılaşır. İlham perisinin verdiği fikirlerle hepsi başarısız olacak olan birbirinden eğlenceli iş girişimlerine atılır.

TUTUNAMAYANLAR 1. BÖLÜM İZLE

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OYUNCU KADROSU

Ece Çeşmioğlu, Doğu Demirkol, Zafer Algöz, Şinasi Yurtsever, Özlem Tokaslan, Bora Akkaş, Hande Katipoğlu, Barış Yıldız, Yeliz Kuvancı, Bülent Çolak





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