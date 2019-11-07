Ulusal Kanal'a destek yağdı

Borcun ödenmesi için son gün yaklaşıyor, destek de giderek artıyor.

Ulusal Kanal’ın TÜRKSAT’a ödemesi gereken uydu kirası için son tarih 12 Kasım. Borcun ödenebilmesi için binlerce gönüllü seferberlik ilan etti, imece kampanyası başlattı.

Ekranın kararmaması için başlatılan kampanyaya destek ise her geçen gün artıyor. Siyasetçiler, hukukçular, sendikacılar, gazeteciler... Toplumun tüm kesimleri imeceyi büyütme çağrısı yapıyor.

Ekmeğini alın teriyle kazanan işçilerimiz de Ulusal Kanal'ın yayın hayatının devam etmesini istiyor. Gazilerimiz de Ulusal Kanal “vatan cephesinin kalesi”. diyor.



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