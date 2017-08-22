Ulusal Kanal'ın yeni haber Müdürü Mehmet Kıvanç, yeni Ege Bölgesi Haber Müdürü Ufuk Akkaya oldu

16 yıldır çağdaş, bağımsız ve özgür Türkiye için yayın yapan ve gerçekleri halka sunan Ulusal Kanal'da görev değişikliği yapıldı.



Ulusal Kanal'ın yeni haber Müdürü Mehmet Kıvanç oldu.



7 yıldır Haber Müdürlüğü görevini yürüten Ufuk Akkaya'dan görevi devralan Mehmet Kıvanç son olarak 2 yıl boyunca Ulusal Kanal Suriye Temsilciliği yapmıştı.



12 yıldır İstanbul’da Haber Merkezi’nde Yurt Haberler şefliği, İstihbarat şefliği, haber müdürlüğü görevlerini yapan ve bir dönem de yönetim kurulu üyeliğini üstlenen Ufuk Akkaya ise göreve Ulusal Kanal Ege Bölgesi Haber Müdürü olarak devam edecek.



Ufuk Akkaya, Mehmet Kıvanç'a yeni görevi için başarılar diledi.



MEHMET KIVANÇ KİMDİR?



1986 doğumlu Mehmet Kıvanç, Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu.



2012 yılından beri Ulusal Kanal'da çalışan Kıvanç, İngilizce ve Arapça biliyor.



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