Ulusal Kanal'da yeni program! "3 Kişilik"
Ulusal Kanal ekranında yepyeni bir program daha seyirciyle buluşuyor. Nuriye Kadan, Pınar Gül ve Öniz Özsoy’un kadın öznesiyle sunacağı 3 kişilik program, her Pazar Ulusal Kanal ekranında olacak
MEDYA 16.11.2019, 20:29
Ulusal Kanal programlarına bir yenisi daha ekleniyor. "3 Kişilik".
Nuriye Kadan, Pınar Gül ve Öniz Özsoy’un sunacağı 3 kişilik programı her pazar saat on beşte yayında olacak.
Hukuk, siyaset, yaşam, toplum gibi konulara kadın öznesiyle bakılacak programda çözüm önerileri tartışılacak.
"3 kişilik" her Pazar saat 15'te Ulusal Kanal’da.
ulusal.com.tr
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