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Ulusal Kanal'da yeni program

Ulusal Kanal yeni yayın dönemine yeni programlarıyla devam ediyor. Araştırmacı-Yazar Hakkı Yılmaz her Pazar 22.00’de yayınlanacak programla ezber bozacak. Tarikat Kaynaklarına ve hurafelere meydan okuyacak Pınarın Kaynağından programında Kur’an ve İslam gerçeği anlatılacak.

Ulusal Kanal'da yeni program

İslam ve Kur’an araştırmacısı Hakkı Yılmaz artık her pazar Ulusal Kanal ekranında olacak.

Araştırmacı Yazar hakkı yılmaz Pazar günleri saat 22.00’de Pınarın Kaynağından programıyla izleyiciyle buluşacak.

İslam'ın temel ilkeleri ve hedefi... Devlet ile Din, Allah ile Kul ilişkileri... İnsanın saygınlığı ve köleliğe sürüklenişi... Hurafelerden arındılmış gerçek din.

Tarikat kaynaklarına meydan okunacak programda Kuran ve İslam gerçekleriyle ezber bozulacak.

Eğitimci Halil Ay’ın sunduğu, “Hakkı Yılmaz ile Pınarın Kaynağından" her pazar 22.00'de Türkiye’nin Milli Kanalı Ulusal Kanal’da...


ulusal.com.tr

Etiketler; #ulusal kanal #Hakkı Yılmaz
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