Ulusal Kanal'dan Cumhurbaşkanlığı İletişim'e çağrı

Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Sinan Sungur sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yaşanan duruma tepki gösterdi.

Sungur yaptığı paylaşımlarda "Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen Asya'nın Kalbi İstanbul Süreci Bakanlar Konferansı'nı takip etmek üzere etkinliğe giden ekibimiz,daha önce Dışişleri Bakanlığı'ndan akreditasyon yaptırmış olmamıza rağmen salona alınmadılar ve yaklaşık 2 saat bekletildiler.

Etkinlik görevlileri ve yetkililer Cumhurbaşkanlığı'nda akreditasyonumuz olmadığı gerekçesiyle salona alınmadığımızı söylediler.

Bu üzücü durumla tekrar karşılaşmak istemiyoruz. Ulusal Kanal ve Aydınlık Gazetesi'nin akreditasyon probleminin acilen çözülmesi gerekiyor." dedi.

TÜRKİYE GAZETECİLER SENDİKASI'NDAN ULUSAL KANAL'A DESTEK

Türkiye Gazeteciler Sendikası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Asya'nın Kalbi İstanbul Süreci Konferansı'nı takip etmek isteyen Ulusal Kanal'a destek muhabirleri, Dışişleri Bakanlığı'na akreditasyon yaptırmış olmasına rağmen salona alınmadı. Gazetecilerin haber yapma hürriyeti ellerinden alınamaz.Çifte standarta bir an önce son verin."