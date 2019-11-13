Ulusal Kanal imecesi başarıyla sonuçlandı

Değerli izleyiciler kanalımız Türksat borcunu ödemek için başlattığı İmece başarıya ulaştı.

Ulusal Kanal Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Türkkan, şunları söyledi:

"TEŞEKKÜRLER TÜRKİYE!

Değerli Gönüllülerimiz Bir İMECE'nin daha altından hep birlikte başarı ile kalktık.

Kanalımızın önündeki uydu kirası sorununu yine sizlerin katkısı, emeği ve sabrı ile çözdük.

Önümüzde daha fazla mücadele etmek ve daha kaliteli yayınlar üretmek görevi duruyor.

Daha fazla kanal izleyicisi ve daha fazla Ulusal Gönüllüsü kazanmak görevimiz.

Kanalımızın emekçileri sizlerden aldığı güçle bütün görevlere hazır.

Elinize, emeğinize, yüreğinize sağlık.

Teşekkür eder, saygılar sunarız.

Ulusal Kanal Çalışanları"

ulusal.com.tr