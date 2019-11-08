Ulusal Kanal'ın imece çağrısına destek çığ gibi büyüyor.

METİN FEYZİOĞLU: İMECE ÇAĞRISINA YÜREKTEN KATILIYORUM

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, "Ulusal Kanal, değerlidir. Ulusal Kanal, önemlidir. Devletin ve Türk milletinin varlığı, birliği, beraberliği söz konusu olduğunda Ulusal Kanal, taşıyıcı sütunlardandır. Bu sebeple Ulusal Kanal'ın desteklenmesi için imece çağrısına ben de katılıyorum. Yürekten katılıyorum." dedi.

BEYAZIT KARATAŞ: ULUSAL KANAL, TÜNELİN SONUNDAKİ IŞIK GİBİDİR

İmece çağrısında destek veren emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş da şunları söyledi:

"Değerli dostlar, sizlerle çok önemli bir konuyu paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz Ulusal Kanal, belli zamanlarda imece çağrısı yapıyor. Yani Ulusal Kanal'ın hayatta kalması, yaşaması Ulusal Kanal'ın bizlere doğru bilgiler ile ulaşması için bu kaynağa ihtiyacı var. Onun için bu imece çağrısına siz vatandaşlarımız duyarlı kişiler olarak her zaman destek veriyorsunuz ama bunun ne sonu gelecek ne de başka türlü bu imece çağrıları sonlananacak. Çünkü, neden derseniz, Ulusal Kanal siz izleyicileri sayesinde ayakta kalıyor. Çünkü, siz izleyicileri, bu kanala ortaksınız. Dünyada böyle bir kanal hemen hemen çok az. Sizler destek veriyorsunuz ve kanal, hayatta kalıp yayınına devam etmeye çalışıyor. Bizler, Soner Polatlar, diğer kahramanlar, diğer insanlar, diğer yurttaşlarımızın seslerini duyuran bu kanal, tünelin sonundaki ışık gibidir. Yani siz bir tünele girersiniz ama ışığı görürsünüz. Diğer kanallarda ve diğer yerlerde tünele girersiniz ışığı görmezsiniz. Onun için ben Ulusal Kanal'ın bu imece çağrısına destek vermenizi bu isteğimi siz dostlarla paylaşmak ve tekrarlamak istiyorum. Çok teşekkür ediyorum."

CEM GÜRDENİZ: ULUSAL KANAL, MEDYANIN KUTUP YILDIZIDIR

Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz de Ulusal Kanal'ın imece çağrısına destek verdi.

Gürdeniz, şunları söyledi:

"Ulusal Kanal, Türkiye'de bu konjonktürün çok süratle değiştiği, tek Türkiye'nin değil küresel konjonktürün bu kadar süratle değiştiği bir ortamda bence medyanın bir kutup yıldızı. Rotamızı çiziyoruz ona bakarak. Ulusal Kanal'da hata yok. O yüzden biliyorsunuz stüdyo konuğu olarak siz davet ettiğinizde geliyorum, diğerlerine gitmiyorum. O yüzden de zor zamanlar geçirdiğinizi de biliyorum. Seyreden tüm dostlarıma tüm Ulusal Kanal dostlarına destekleri için hem teşekkür ediyorum, destekte bulunmayanları da Ulusal Kanal imecesine davet ediyorum."

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