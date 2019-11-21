Ulusal Kanal, iOS ve Android'de

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle şimdi cebinizde.



ulusal.com.tr editörü Murat Güneş, yeni tasarlanan uygulamanın özelliklerini anlattı.



Güneş, "Yeni uygulamamız ile haberleri daha hızlı okuyacak ve paylaşabileceksiniz. Cep telefonu veya tabletinizden daha kaliteli bir canlı yayın izleyecek, dilerseniz haberleri okurken canlı yayınımızı radyo olarak dinleyebileceksiniz. Bildirim özelliği ile son dakika gelişmelerinden ilk siz haberdar olacaksınız." dedi.



Güneş, Ulusal Kanal takipçilerine uygulamayı indirmeleri çağrısı yaptı.



Uygulama ile birlite internetten yapılan televizyon ve rado yayının kalitesi de arttırdırıldı. ulusal.com.tr ve ulusalkanal.net'ten izleyebilirsiniz. Yayınlarımızı radyo yayınından dinlemek için http://ulusalradyo.com/ tıklayabilirsiniz.



Ayrıca cep telefonları için hazırlanan uygulama, tabletlere de indirilebiliyor.



Uygulamayı Androit işletim sistemi telefonlar için "Google Play"den, İOS işletim sistemli telefonlar için ise, "Apple Store"lardan ücretsiz olarak indirmek mümkün.





İNDİRME LİNKLERİ



Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ulusalkanal.android



iOS linki: https://itunes.apple.com/tr/app/ulusal-kanal/id1147063577?mt=8



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