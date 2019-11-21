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Ulusal Kanal, iOS ve Android'de

Ulusal Kanal yeni atılımlara hız kesmeden devam ediyor. Kanalımızın internet sitesi olan ulusal.com.tr'nin mobil uygulaması hizmete girdi. Cep telefonlarına ücretsiz olarak indirilebilen uygulama ile birlikte artık mobil cihazlarınızdan daha kaliteli bir canlı yayın izleyecek, dilerseniz haberleri okurken canlı yayınımızı radyo olarak dinleyebileceksiniz.

MEDYA 21.11.2019, 15:52 21.11.2019, 15:55

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle şimdi cebinizde.

ulusal.com.tr editörü Murat Güneş, yeni tasarlanan uygulamanın özelliklerini anlattı. 

Güneş, "Yeni uygulamamız ile haberleri daha hızlı okuyacak ve paylaşabileceksiniz. Cep telefonu veya tabletinizden daha kaliteli bir canlı yayın izleyecek, dilerseniz haberleri okurken canlı yayınımızı radyo olarak dinleyebileceksiniz. Bildirim özelliği ile son dakika gelişmelerinden ilk siz haberdar olacaksınız." dedi.

Güneş, Ulusal Kanal takipçilerine uygulamayı indirmeleri çağrısı yaptı.

Uygulama ile birlite internetten yapılan televizyon ve rado yayının kalitesi de arttırdırıldı. ulusal.com.tr ve ulusalkanal.net'ten izleyebilirsiniz. Yayınlarımızı radyo yayınından dinlemek için http://ulusalradyo.com/ tıklayabilirsiniz. 

Ayrıca cep telefonları için hazırlanan uygulama, tabletlere de indirilebiliyor.

Uygulamayı Androit işletim sistemi telefonlar için "Google Play"den, İOS işletim sistemli telefonlar için ise, "Apple Store"lardan ücretsiz olarak indirmek mümkün.


İNDİRME LİNKLERİ

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ulusalkanal.android

iOS linki: https://itunes.apple.com/tr/app/ulusal-kanal/id1147063577?mt=8

ulusal.com.tr

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Yorumlar (6)
lale akcan 3 yıl önce
öncelikle yeni versiyonun çok iyi olacağna inanıyorum. bir isteğim olacak.
telefonlarında sesli ekran okuyucu kullanan, biz görme engelliler için kullanım kolaylığı sağlar mısınız? teşekkürler.
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Ergin 3 yıl önce
canlı dinle seçeneğinde ses sorunu var. çözülmesini rica ederim
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Eski bir coder 3 yıl önce
bunu bekliyordum, indirdim yukledim arayuz bir harika, haberlere kolay ulasiliyor. tek kelimeyle mukemmel olmus, programcilariniza selamlar.
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lale akcan 3 yıl önce
denedim çok güzel. yalnız görme engeliler için düzenlenmesini rıca ediyorum. teşekkürler.
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Talip 3 yıl önce
Teşekkürler Ulusal Kanal
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ercanbr 3 yıl önce
şu anda çalışmıyor.
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