Ulusal Kanal’ın 20. yıl buluşması

Ulusal Kanal’ın 20. yılı nedeniyle Ege’nin incisi İzmir’deki gönüllülerimiz bir araya geldi. 20. yıl kahvaltı buluşmasına Ulusal Kanal Genel Müdürü Adnan Türkkan ve Türk televizyonculuğunun önemli isimlerinden deneyimli spiker Gülgûn Feyman da katıldı.

Tarihi Hava Gazı Fabrikası’ndaki buluşmada Kuvayi Milliye Mücahitler Derneği İzmir Şubesi’nin efeleri zeybek oynadı.

20. yıl buluşmasında müzisyen Tamer Tomris şarkılarıyla Ulusal Kanal’a gönül verenleri geçmişte yolculuğa çıkardı.

Konuşmasında Türkiye’nin içinde bulunduğu siyasal ve ekonomik durumu anlatan Genel Müdürü Adnan Türkkan, Ulusal Kanal’ın “sistem dışı” özelliğinin altını çizdi; “Ulusal Kanal Türkiye’nin S-400’üdür” dedi.

Ulusal Kanal 20. yılına Türk Milletiyle bütünleşerek girdi. Türkkan, İMECE kültürüne vurgu yaptı. Gönüllülere hesap sorma sorumluluğu verdi.

Ege Bölgesi’nden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erdem Özdemir de İzmir raporu verdi.

Güzel Türkçesiyle Ulusal Kanal’ı ses bayrağı olan Gülgûn Feyman sıcak ve içten bir konuşma yaptı.

Deneyim spiker İzmir Marşı söyledi.

20. yıl buluşmasında Ulusal Kanal’ın yarınları ışık tutması için gönüllü ve hissedarlara yenileri eklendi.



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