Ünlü iş adamı Rahmi Koç neden hastaneye kaldırıldı? Hastaneden ilk açıklama...

Geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılan, düşme neticesinde sol kalça kemiğini kıran ünlü iş adamı Rahmi Koç, Amerikan Hastane'sine kaldırıldı. Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Koç, 14 Aralık 2019 tarihinde düşme neticesinde sol kalça kırığı tanısı ile Amerikan Hastanesi’ne yatırıldı.



Hastane, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra 17 Aralık 2019 tarihinde, 2 yıl önce ameliyat ile konulan protez değiştirilerek başarılı revizyon ameliyatı gerçekleştirilmiştir. Kendisinin sağlık durumu iyi olup, hastanemizde yatışı devam etmektedir.

RAHMİ KOÇ KİMDİR?

Rahmi M. Koç, 1930 yılında Koç Holding’in kurucusu ve sahibi Vehbi Koç ve Sadberk Koç’un dört çocuğundan ikincisidir. Rahmi Koç, ilköğretim eğitimini Ankara’da tamamladıktan sonra İstanbul’da Robert Kolej’e başladı. Buradan mezun olduktan sonra yüksek öğrenim görmek için ABD'ye giden Rahmi Koç, Johns Hopkins Üniversitesi'nde Endüstriyel Sevk ve İdare Bölümü’nde okudu. Harp Akademileri'nde yedek subaylık hizmetini tamamladıktan sonra 1958 yılında Otokoç şirketinde görev alarak Koç Topluluğu’nda çalışmaya başladı.1960'ta Koç Topluluğu'nun Ankara'daki temsilci şirketi Koç Ticaret'e geçti. 1964'te, daha bir yıl önce kurulan Koç Holding'in Ankara'dan İstanbul'a taşınmasıyla, Rahmi Koç da Genel Koordinatör sıfatıyla holdingin başına geçti ve İstanbul'a taşındı.Rahmi Koç, 1970 yılında yedi kişilik İcra Komitesi’nin Başkanı oldu ve 1975 yılında İdare Meclisi Başkan Yardımcılığı'na başlamasının ardından, 1980 yılında da dört kişilik üst düzey idarecilerden kurulu, Koç Holding İdare Komitesi Başkanı oldu.Babası Vehbi Koç’un 1984 yılında İdare Meclisi Başkanlığı’nı kendisine devretmesinin ardından Rahmi Koç, 30 Mart 1984’te Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi.4 Nisan 2003'te görevinden emekli oldu ve yerini en büyük oğlu Mustafa Koç'a bıraktı. Rahmi Koç emekliliğinden sonra, Koç Holding Şeref Başkanlığı’nı üstlendi.