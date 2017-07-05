Amerikan E! kanalının sunucu olan ve oyunculuk da yapan 39 yaşındaki Maria Menounos, beyin tümörü operasyonundan sonra ekrana ara verdi.

Amerikan E! kanalının sunucu olan ve oyunculuk da yapan 39 yaşındaki Maria Menounos, beyin tümörü operayonundan sonr ekrana ara verdi.



7 saat süren bir operasyonla beynindeki tümör alınan Menounos tam olarak iyileşene kadar mesleğe dönmeyeceğini açıkladı.



Menunos "Annem beyin tümörü tedavisi görüyor ve şimdi bende de bir tane var" diye düşündüğünü anlatıyor.



Instagram sayfasında annesiyle birlikte çekilen bir pozunu paylaşan Maria Menounos seyircilerine ve hayranlarına destekleri ve duaları için teşekkür etti. Menounos "Annemi dualarınızdan çıkarmayın lütfen" notunu yazdı./Milliyet