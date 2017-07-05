Korkunç kaza: Ölüler var
Korkunç kaza: Ölüler var
Manisa'da deprem
Manisa'da deprem
739 emniyet personeli görevine iade edildi
739 emniyet personeli görevine iade edildi
Adliyede dehşet saçtı
Adliyede dehşet saçtı

Ünlü sunucu ekrana veda etti! Beyin tümörü...

Amerikan E! kanalının sunucu olan ve oyunculuk da yapan 39 yaşındaki Maria Menounos, beyin tümörü operasyonundan sonra ekrana ara verdi.

Ünlü sunucu ekrana veda etti! Beyin tümörü...

Amerikan E! kanalının sunucu olan ve oyunculuk da yapan 39 yaşındaki Maria Menounos, beyin tümörü operayonundan sonr ekrana ara verdi.

7 saat süren bir operasyonla beynindeki tümör alınan Menounos tam olarak iyileşene kadar mesleğe dönmeyeceğini açıkladı.

Menunos "Annem beyin tümörü tedavisi görüyor ve şimdi bende de bir tane var" diye düşündüğünü anlatıyor.

Instagram sayfasında annesiyle birlikte çekilen bir pozunu paylaşan Maria Menounos seyircilerine ve hayranlarına destekleri ve duaları için teşekkür etti. Menounos "Annemi dualarınızdan çıkarmayın lütfen" notunu yazdı./Milliyet

Etiketler; #beyin tümörü #abd #Maria Menounos
banner863
Önceki Haber
Ankara'da 'su tasarrufu' çağrısı
Sonraki Haber
Trump'a kement atanlar
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.