Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu filmi konusu nedir? Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu oyuncu kadrosu? Cara Delevingne ve Rihanna'nın oyunculukları...
Bu akşam Kanal D ekranlarına gelecek olan, 2017 yapımlı film bilim kurgu, aksiyon ve macera türünü konusunda barındırıyor. Oyuncu kadrosuyla beğeni toplayan filmin konusu nedir? Bugün saat kaçta başlayacak? Oyuncu kadrosunda kimler var? Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu fragman izle...
Bu akşam saat 20:00'de Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu filmi; 28. yüzyılda Valerian ve Laureline, insanların yerleşim alanlarına uygulanacak emirleri taşıyan bir operasyon biriminde görevlidirler. Savunma Bakanlığı'nın emriyle ikili, etkileyici bir şehir olan Alpha'ya görevlendirilirler. Alpha, evrendeki pek çok farklı türün bilgi, deneyim ve kültürlerini paylaşmak için yüz yıllardır bir araya geldiği bir şehirdir. Fakat şehrin merkezinde bir gizem vardır; karanlık bir güç bu şehrin huzur dolu ortamını tehdit etmektedir. Valerian ve Laureline'nin görevi bu güç aktif olup Alpha'yı ele geçirmeden önce hem şehri hem de tüm evrenin geleceğini kurtarmaktır.
VALERIAN VE BİN GEZEGEN İMPARATORLUĞU FRAGMAN
VALERIAN VE BİN GEZEGEN İMPARATORLUĞU OYUNCU KADROSU
Clive Owen, Cara Delevingne, Ethan Hawke, Dane DeHaan, Rihanna
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