Beşiktaş'taki otel odasında Filiz Aker tarafından öldürülen Vatan Şaşmaz, son videosunu yaklaşan Kurban Bayramı için çekmiş.

Filiz Aker tarafından otel odasında dört kurşunla öldürülen Vatan Şaşmaz’ın son mesajı ortaya çıktı. 7 saniyelik ‘sosyal duyarlılık’ mesajında Şaşmaz, herkesi kurbanlıklar için Kızılay’a bağış yapmaya çağırıyor.



Videoda Vatan Şaşmaz “Eline kalbine koy ve güven içerisinde paylaş. Sen de bu bayramda vekaletini Kızılay’a bağışla. Yıl boyunca ihtiyaç sahipleri ile paylaşılsın” mesajı veriyor.