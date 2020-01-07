Vuslat 36. bölüm fragmanı izle... Vuslat 35. bölüm tamamını izle... Vuslat son bölümde neler yaşandı?

TRT 1'in sevilen gizemli dizisi Vuslat dün akşam 35. bölümüyle ekranlara geldi. Kadir Doğulu ve Devrim Özkan'ın başrol oynadığı dizide Aziz ve Feride'nin büyük aşkı ve geçmişteki sırları aydınlatmaya çabalaması anlatılıyor.

Dün akşamki bölümde; Feride halasının cinayetinin peşine düşer, Aziz ise Korkmazer ile Çağlar ailesinin bağını bulmaya çalışır. Kerem, Bülent'ten Aneta'yı almak için elinden geleni yapar fakat başarısız olur. Sonunda Bülent'e boyun eğer ve Bülent'in istediği minyatürü almaya karar verir.

Bülent ise Kerem'i Aziz'e düşman etmek için uğraş verir. Fırat, Kerem'in peşinden intikam derdine düşünce hayat onu başka bir yöne çeker.

36. BÖLÜM FRAGMAN İZLE

35. BÖLÜM İZLE



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