Vuslat bu akşam yeni bölüm yayınlanacak mı? Vuslat 35. fragman izle... Vuslat 34. bölüm izle...

Dün 34. bölümüyle ekranlara gelen bölümde Aziz ve Feride zorlu yollarında birbirlerine destek oluyor. Başrollerini Kadir Doğulu ve Devrim Özkan'ın paylaştığı Vuslat'ta Aziz, Satranc-ı Urefa'da büyük bir yol ayrımına girer. Dizinin yeni bölümü 6 Ocak Pazartesi günü yayınlanacak.



35. BÖLÜM FRAGMAN





35. BÖLÜM 2. FRAGMAN





34. BÖLÜM İZLE





34. BÖLÜM ÖZET

Aziz, Salih’ten Satranc-ı Urefa tahtasının özel bir tahta olduğunu öğrenir. Ve kararını ortaya koyup gönlünden geçen yolcu olmak isteğini dile getirir. Salih, aynalı tahtayı görünce Aziz’e bu önemli kararı iyi düşünüp düşünmediğini sorar. Bu karar Aziz’i iyi ile kötünün mücadelesinde ciddi bir yol ayrımına getirir. Aziz, Bu yola baş koyup nefsiyle yüzleşebilecek, emanete sahip çıkıp en baştan başlayabilecek midir?



Feride, ailesinin yıllarca sakladığı ve altında ezildiği sırların peşine düşmekte ısrarcıdır. İlk olarak babasıyla konuşur ancak Faik ona istediği cevapları vermez. Feride, yine de pes etmez. Ailesini darmadağın eden bu cinayetin arkasında kimin olduğunu bulmak için sonuna kadar mücadele etmeye karar verir. Aziz, bu yoldaki en büyük destekçisidir.



Kerem, Aneta’yı geri alabilmek için çırpınırken, Tahsin ve Bülent de gerçek minyatüre sahip olabilmenin yollarını arar. Bülent, Tahsin’den yeni planını devreye sokmasını ister. Böylelikle Mehmet Şefik’in oyununu bozup Aziz’i köşeye sıkıştırabilecektir. Tahsin ya oğlunun yanında yer alıp Bülent’in gazabına uğrayacak; ya da Aziz’in iyiliği için Aziz’e karşı durmak zorunda kalacaktır.





ulusal.com.tr