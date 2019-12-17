William Lawlis Pace kimdir? Kafasındaki mermiyle kaç sene yaşamıştır? 

Dün akşam ATV'de yayınlanan Kenan İmirzalıoğlu ile Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan sonu sonrasında merak konusu olan William Lawlis Pace 94 yıl 175 gün kafasında bir kurşunla yaşamıştır.

Kafasında bir kurşunla en uzun süre yaşayan kişi olarak Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na giren William Lawlis Pace, 103 yaşında hayatını kaybetti. Tam olarak 94 yıl boyunca kafasında bir kurşunla yaşayan Pace, uyurken yaşamını yitirdi.

Pace, 1917 yılında babalarının 22 kalibrelik tüfeğiyle oynarken kardeşi tarafından yanlışlıkla vuruldu. Kaza sonucu bir gözünü kaybeden Pace, kafasındaki kurşunu, çıkarılmasıyla beyinde hasara yol açabileceği gerekçesiyle doktorları tarafından çıkarılmamıştı.Mezarlık bekçisi olarak çalışan Pace, 2006 yılında Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na girdi.

