Yamaç'ı kim kurtardı? Çukur'un 3. Sezon 14. bölümünde neler oldu? Çukur 81. bölüm özeti

Show TV'den yayınlanan Çukur'un 3. Sezon 14. bölümünde neler oldu?

İşte Çukur 81. bölümözeti

Cumali'nin vurulduğunu öğrenen Sultan ve Çukur hastaneye akın etti.

Emmi hastanede bir anda kalkıp giden Yamaç'a "nereye oğlum" diye sorar.



Hastane önünde bekleyen kalabalığın yanına giden doktor, durumu iyi dedi.

Doktor, Cumali'nin dalağının ve ciğeninin zarar gördüğünü, dalağını aldıklarını açıkladı.

Hastaneden ayrılırken Yamaç ve Selim'e seslenen Sultan, "Yeter her gittiğini yerden eksik dönüyorsunuz" diye bağırdı.

Sultan, "ben bir evladımı daha toprağa vermeyeceğim" dedi.

Celasun'u arayan Yamaç, "herkesi toparla hazırlıklı gelsinler. Büyük mevzu çıkacak" dedi.

Vartolu ve Medet Almanya'da boks kulubünü ziyaret ediyor.

Çukur ekibi Azer'e saldırı için hazırlanır. Ekibi toplayıp Azer'in evine giden Yamaç kapı açılınca şoka girer. Kapıyı açan Selim'in kızı Karaca. Selim, "Karaca senin burda ne işin var" diye sorar. Karaca, "artık ben bu evin misafiriyim baba" yanıtı verir.

Karaca eve gitmesini söyleyen Yamaç ve Selim'e "benim yapacaklarım bu kadar gerisini babaannemle konuşursunuz" yanıtı verir. Karaca'nın Azer'in evine gittiğini gören Selim çok sinirleniyor ve annesi Sultan'a soruyor. Selim, "Karaca'nın o adamın evinde ne işi var" diyor.

Selim'e seslenen Sultan, "niye senin yapamadığını yaptı, ailesini korudu diye mi" diye yanıt veriyor. Yamaç'a dönen Sultan, "yoksa senin başlattığın savaşı bitirdi diye mi" diyor.

Ziya'yı aramak için Almanya'ya giden Vartolu ve Medet eğlence mekanlarını dolaşır.

Afgan Reşit Fazlullah ile görüşen Yamaç, Azer'i bitirmek için planlar yapar. Reşit Fazullah'a "Azer'in etrafındakilerle beni görüştüreceksin" dedi.

Karaca'nın Azer'in evinden çıkmaması üzerine Azer'den intikamını silahla alamayacağını anlayan Yamaç, farklı bir yönteme başvuruyor. Yamaç, Azer'in etrafındaki herkesle bağlantısını kesmek ve para kaynağını bulmak için Aliço'dan yardım istiyor.

Azer'in para trafiğini merak eden Yamaç, Aliço'nun Efsun'u araştırmasını ister.

Efsun'a giden Yamaç, "Azer'in arkasında sen varsa vazgeç" diye uyardı. Yamaç Efsun'un evinin önündeki çöpleri toplayıp Aliço'ya götürdü.

Ahmet ve Zübeyir'in mezar taşlarını Azer'in ortaklarına gösteren Yamaç, "Benimle misiniz değil misiniz" sorusunu yöneltiyor. Reşit Feyzullah haricindeki herkes odayı terkediyor.

Lunaparka giden Yamaç Koçovalı silahlı saldırıya uğrar. Tam kurşunların hedefi olmuşken birisi onu kurtarır. Yamaç gördüğü surat karşısında şoka girer. Kurtaran kişi Karakuzular'ın liderlerinden Mahsun çıkar.