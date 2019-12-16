Yasak Elma 61. bölümünde neler olacak? Yeni fragman yayınlandı

Büyük bir hayran kitlesine sahip olan ve senaryosunda yaptığı radikal değişimlerle seyirciyi ekrana bağlayan Yasak Elma'da bu hafta heyecan dorukta olacak. Şahika'ya karşı Ender ve Yıldız'ın ittifakı başlıyor.

Şahika tarafından, Yiğit'in kendisini denize ittiği görüntülerle tehdit edilen Ender, Şahika'yı bitirmekte kararlıdır. Bunun için Yıldız, Kaya ve oğlu Yiğit'le plan yapmaya başlar. Bu sırada Halit, Nadir'e karşı üstünlük kurabileceği bir açık yakalar. Ve Nadir'i tehdit eder. Bu sırada Zehra ve yeni doğan kardeşinin birlikte geçirdiği zamanlar seyirciye keyifli anlar yaşatacak.

61. BÖLÜM 1. FRAGMAN

61. BÖLÜM 2. FRAGMAN

