Yasak Elma'da dün akşam neler oldu? 62. bölüm yeni fragman yayınlandı

Her Pazartesi FOX TV'de ekrana gelen popüler dizi Yasak Elma dün akşam 61. bölüm ile ekranlara geldi. Şahika'ya ve Nadir'e açılan savaşlar, kurulan ittifaklar dizinin seyrini değiştirdi.

61. BÖLÜM ÖZETİ

Yıldız ve Ender'in Şahika'ya karşı kurduğu ittifağa karşı Şahika'da boş durmaz. Halit'le Nadir'in savaşında, Halit'in eline geçen bir fotoğraf tüm dengeleri değiştirir. Fotoğrafa karşı hisseleri isteyen Halit, hiç ummadığı bir yenilgiyle karşılaşır. Nadir'in tehdit ederek yardım istediği Yıldız çocuğu için Halit'ten fotoğrafı alır. Yiğit ve Lila'yı ise Halit'in öfkesi vurdu. Yiğit'i sarhoş tek başına bırakmak istemeyen Lila sabaha kadar eve gelmeyince Halit'ten sert tepki gelir. Bu sert tepkiye ise Kaya, Nadir'in avukatı olmayı kabul ederek karşılık verir. Bu arada yeni evlenen Ender ile Kaya'nın arasındaki yavaş yavaş erimeye başlar.

62. BÖLÜM FRAGMANI