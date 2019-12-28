Yemekteyiz'de haftanın birincisi kim oldu? Seda Sayan ile Yemekteyiz 27 Aralık Cuma haftası 95. bölüm izle
Seda Sayan'ın, hafta içi hergün, TV8'de sunduğu Yemekteyiz yarışmasında haftanın kazanan ismi belli oldu. 10 bin TL'yi kim kazandı?
MEDYA 28.12.2019, 10:09
Yemekteyiz'in 23-27 Aralık haftasında Uygar Ekmekçi, Göksu Ekinci, Ümit Puş, Asuman Akpınar, Nuray Karalök yarıştı.
Nuray Karalök, toplamda 21 puan alarak haftanın birincisi oldu. Haftanın ikincisi, 19 puanla Uygar Ekmekçi oldu. Haftanın üçüncüsü, Ümit Puş oldu. Haftanın sonuncusu ise Göksu Ekinci seçildi.
Nuray Karalök, 10 bin TL ödüle sahip oldu.
YEMEKTEYİZ 95. BÖLÜM İZLE
ulusal.com.tr
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