Yemekteyiz'de kim birinci oldu? Semra neden diskalifiye oldu? Seda Sayan ile Yemekteyiz programında 30 Aralık-3 Ocak haftasının kazananı kim oldu? 100. bölüm final anı izle...

Seda Sayan'ın sunumuyla hafta içi her gün yayınlanan Yemekteyiz programında 30 Aralık-3 Ocak haftasının kazananı belli oldu. En yüksek puanı toplayan yarışmacı 10 bin TL'yi almaya hak kazandı. Birinci olan isim birinci gün, yarışmacıları ağırlayan Ezgi Yeşilyurt 19 puanla birinci oldu. 4. ve 5. gün yarışmacıları olan Bedriye Önder ve Zuhal Tuğrultekin 15 puanla ikinci oldu. 3. gün yarışmacısı Tayfun Taç ise 14 puanla sonuncu oldu.

2. GÜN SEMRA TARAK NEDEN DİSKALİFİYE OLDU?

2. gün yarışan Ev Hanımı Semra Tarak, alışverişten döndükten sonra tuz almadığını fark etti. Bunun üzerine Tarak, "Tuzsuz yemek yapamam" diyerek yarışmadan çekildi.

YEMEKTEYİZ FİNAL ANI İZLE





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