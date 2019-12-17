Yemin dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Yemin 142. bölüm fragmanı yayınlandı!

Hafta içi her akşam saat 20.00'da Kanal 7'de ekrana gelen dizide bu akşam; Emir, Reyhan'ı kurtarırken, Cemre ise yaptıklarının karşılığını alıyor. Masal'ın eve gelmesine çok sevinen Kemal, Narin'e kendisini affettirmek için adımlar atar. Bu arada Emir ve Reyhan evlenme kararı alır.

142. BÖLÜM FRAGMAN



YEMİN DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Özge Yağız, Gökberk Demirci, Can Verel, Yaghmur Shahbazova, Gül Arcan Gürses, Berkant Müftüler, Ceyda Olguner, Cansın Mina Gür, Tuğçe Ersoy Kacarski, Derya Kurtuluş Oktar, Mustafa Şimşek, Gözde Gündüzlü, Sıla Türkoğlu, Esra Demir Çoban, Yağmur Akdağ, Ali Dereli, Barış Gürses, Tuğgül Küçükoğlu, Can Çağlar