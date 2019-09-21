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Yeni yayın döneminde yeni program

Yeni yayın döneminde yeni bir program dâhil oldu. Gazeteciler Fikret Akfırat ile Ufuk Akkaya’nın, Türkiye ve dünyada, öne çıkan konuların perde arkası ve tarihsel arka planını anlatıyor. 7 gün her Cumartesi Ana Haber’den hemen sonra ekranlara gelecek.

Yeni yayın döneminde yeni program

Ulusal Kanal yenilenen ekranı ile yeni yayın dönemine başladı. Gazeteciler Fikret Akfırat ile Ufuk Akkaya her cumartesi saat 19.30’da 7 gün ile ekranlarınıza olacak.

Türkiye ve dünyada, öne çıkan konuların perde arkası ve tarihsel arka planı...

Güçlü analiz ve cesur yorumlar. Görünenin ötesindeki gerçekler 7 Gün'de.

Gazeteci-Yazar Fikret Akfırat ve Ulusal Kanal Ege Bölge Haber Müdürü Ufuk Akkaya, iç siyasetten diplomasiye, dış politikadan küresel gelişmelere geniş bir yelpazede haftanın konularını bütün yönleriyle tartışıp değerlendiriyor.

"7 Gün" her Cumartesi 19.30'da Ulusal Kanal’da

ulusal.com.tr

Etiketler; #Fikret Akfırat #ufuk akkaya #türkiye #7 Gün
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