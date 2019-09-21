Yeni yayın döneminde yeni bir program dâhil oldu. Gazeteciler Fikret Akfırat ile Ufuk Akkaya’nın, Türkiye ve dünyada, öne çıkan konuların perde arkası ve tarihsel arka planını anlatıyor. 7 gün her Cumartesi Ana Haber’den hemen sonra ekranlara gelecek.

0 0 0 0