Yeter Ali geliyor! FOX TV yeni projesinin adını ve başrolünü paylaştı... Dizi ne zaman başlayacak?

Birçok yeni projenin konuşulduğu dönemde FOX TV'de yeni projesini tanıttı. Başrolünde Özgürcan Çevik'in olacağı dizi için Limon Film ile anlaşma yapıldı.

Şevkat Yerimdar dizisi ile büyük hayran kitlesine sahip olan Çevik'in yeni dizisinin çekimlerine henüz başlanmadı.

Dizinin ne zaman başlayacağı ve diğer oyuncu kadrosu yakında belli olacak.

ÖZGÜRCAN ÇEVİK KİMDİR?

24 Ekim 1983 yılı Ankara doğumludur.



1994 yılında başladığı Ahmet Vefik Paşa İlkokulundan mezun olmuştur. 1998 yılında ise M.E.V. Özel Köksal Toptan Lisesi'nde okudu.

2004 yılında Hacettepe Üniversitesi Turizm-Otel İşletmeciliği bölümünden mezun oldu.

İkinci üniversite olarak Bilkent Üniversitesi'nde Tiyatro-Oyunculuk eğitimi aldı. İlk olarak, Ankara Sanat Tiyatrosu'nda rol almaya başladı. "Kod Adı: Keklik" oyunuyla X. Lions Tiyatro Ödüllerinde en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü aldı.

2010 yılında Kanal D dizisi olan "Türkan" dizisinde Türkan Saylan'ın kocası doktor Orhan rolünde oynadı.

2012 yılında Bulutiyatro'nun "Tetikçi" adlı oyununda rol aldı.

2013 yılında Yücel Erten'in Aziz Nesin öykülerinden derleyip yönettiği, Ankara Sanat Tiyatrosu'nun oyunu "Selamün Kavlen Karakolu"nda rol aldı.

2014 yılında "Ruhumun Aynası" adlı dizide rol aldı. Daha sonra FOX TV'de Şevkat Yerimdar dizisinde başrol oynadı.

Son olarak Kanal D'de İkizler Memocan dizisinde rol aldı.

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