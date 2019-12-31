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Yılbaşı akşamı televizyonda neler var? ATV, FOX, TV8, Kanal D, Show, Star yayın akışı

Yılbaşını evde geçirmek isteyen vatandaşların eğlecesi olan televizyonda bu akşam ne yayınlanacak? ATV, FOX, TV8, Kanal D, Show, Star yayın akışı

MEDYA 31.12.2019, 10:29
Yılbaşı akşamı televizyonda neler var? ATV, FOX, TV8, Kanal D, Show, Star yayın akışı

KANAL D YILBAŞI AKŞAMI YAYIN AKIŞI

18:45 Ana Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2 Yılbaşı Özel

00:15 Neşeli Hayat

02:30 Taksi 2 

ATV YILBAŞI AKŞAMI YAYIN AKIŞI

19:00 Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster? - Yılbaşı Özel

00:15 Maide'nin Altın Günü - Yerli Sinema 

02:20 Star Wars: Güç Uyanıyor - Yabancı Sinema 

04:50 Bayan Peregrine'in Tuhaf Çocukları - Yabancı Sinema

FOX YILBAŞI AKŞAMI YAYIN AKIŞI

19:00 Ana Haber

20:00 Yaparsın Aşkım - Yeni Bölüm

00:45 Tolgshow

03:45 Zuhal Topal'la Sofrada

TV8 YILBAŞI AKŞAMI YAYIN AKIŞI

20:00 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel

00:15 Doya Doya Moda 

02:30 Seda Sayan ile Yemekteyiz

04:30 Gel Konuşalım 

SHOW YILBAŞI AKŞAMI YAYIN AKIŞI

18:45 Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:30 Klip Show 2020

01:45 2019 Amerikan Müzik Ödülleri

03:45 Dehşetin Dişleri

05:00 Yılbaşı Sürprizi Tekrar

STAR YILBAŞI AKŞAMI YAYIN AKIŞI 

18:45 Ana Haber

20:15 Organize İşler 2 Sazan Sarmalı

22:50 Kimler Geldi Kimler Geçti Fikret Şeneş Şarkıları 

01:30 Sucu Kamil

03:00 Rus'un Oyunu

04:30 Türk Müziği 

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