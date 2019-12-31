Yılbaşı akşamı televizyonda neler var? ATV, FOX, TV8, Kanal D, Show, Star yayın akışı
Yılbaşını evde geçirmek isteyen vatandaşların eğlecesi olan televizyonda bu akşam ne yayınlanacak? ATV, FOX, TV8, Kanal D, Show, Star yayın akışı
KANAL D YILBAŞI AKŞAMI YAYIN AKIŞI
18:45 Ana Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2 Yılbaşı Özel
00:15 Neşeli Hayat
02:30 Taksi 2
ATV YILBAŞI AKŞAMI YAYIN AKIŞI
19:00 Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster? - Yılbaşı Özel
00:15 Maide'nin Altın Günü - Yerli Sinema
02:20 Star Wars: Güç Uyanıyor - Yabancı Sinema
04:50 Bayan Peregrine'in Tuhaf Çocukları - Yabancı Sinema
FOX YILBAŞI AKŞAMI YAYIN AKIŞI
19:00 Ana Haber
20:00 Yaparsın Aşkım - Yeni Bölüm
00:45 Tolgshow
03:45 Zuhal Topal'la Sofrada
TV8 YILBAŞI AKŞAMI YAYIN AKIŞI
20:00 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel
00:15 Doya Doya Moda
02:30 Seda Sayan ile Yemekteyiz
04:30 Gel Konuşalım
SHOW YILBAŞI AKŞAMI YAYIN AKIŞI
18:45 Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:30 Klip Show 2020
01:45 2019 Amerikan Müzik Ödülleri
03:45 Dehşetin Dişleri
05:00 Yılbaşı Sürprizi Tekrar
STAR YILBAŞI AKŞAMI YAYIN AKIŞI
18:45 Ana Haber
20:15 Organize İşler 2 Sazan Sarmalı
22:50 Kimler Geldi Kimler Geçti Fikret Şeneş Şarkıları
01:30 Sucu Kamil
03:00 Rus'un Oyunu
04:30 Türk Müziği
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