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Yılbaşında eşsiz bir gece sizleri bekliyor

Yılbaşında eşsiz bir gece sizleri bekliyor. Ulusal Kanal izleyicileri yılbaşına bol kahkaha ve müzikle giriyor. Unutulmaz ezgilerin yanı sıra tiyatronun ustası Levent Kırca’nın parodileri 31 aralık gecesi ve sabaha kadar özel yayınlarla evlerinize konuk oluyor. Bu müthiş geceyi kaçırmayın.

MEDYA 30.12.2019, 17:02 30.12.2019, 18:08
Yılbaşında eşsiz bir gece sizleri bekliyor

Ulusal Kanal'da muhteşem bir yılbaşı gecesi sizleri bekliyor.

Sürpriz isimlerle, muhteşem ezgilerle 2020 yılına merhaba diyoruz.

Venezuela Büyükelçisi'nin sesinden Latin ezgileri, Sinem Fıstıkoğlu'yla Yılbaşı Özel, Özlem Büyükburç ve Emek Uysal’ın sunumuyla Aşkın Dili Müzik programlarımızla müziğe, Usta oyuncu Levent Kırca’nın unutulmaz skeçleriyle kahkahaya doyacaksınız...

2020'yi birlikte coşkuyla karşılıyoruz... 

Yılbaşı özel programlarımız saat 20.00'den itibaren sizlerle…

ulusal.com.tr

#ulusal kanal #LEvent Kırca
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