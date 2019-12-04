Yılmaz Özdil'den Soner Yalçın'a sert sözler

Termik santrallere filtre takılmasını 2,5 yıl erteleyen yasa AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin onayıyla geçmiş ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan veto edilmişti.

Vetonun ardında Özdil, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Akp genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın termik santral yasasını, cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan veto etti iyi mi... Konunun istişareyle çözümü için Recep Tayyip Erdoğan’ın Recep Tayyip Erdoğan’ı saraya çağırması bekleniyor" ifadelerini kullanmıştı.

Veto kararını köşesine taşıyan Soner Yalçın ise, yazısında isim vermeden Özdil'e atıf yaparak, "Akp genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın termik santral yasasını, cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan veto etti iyi mi... Konunun istişareyle çözümü için Recep Tayyip Erdoğan’ın Recep Tayyip Erdoğan’ı saraya çağırması bekleniyor" demişti.

Yılmaz Özdil, Yalçın'ın yazısıyla ilgili Twitter'da yorum yaptı. Özdil'in Yalçın'a yanıtı sert oldu:

Soner Yalçın benim tweetimi köşesine alıp, isim vermeden 'gençler eğleniyor' demiş, omurgasızların nasıl eğilip büküldüğünü görüp eğleniyoruz hakikaten

Özdil, bir tweet daha atarak, Soner Yalçın'ı 'saray fedailiği' ile suçladı:

Hazır veto edilmişken, karşıymış gibi görünüp, saray fedailiği yapanlara da filtre takılmalı, etrafa saçtıkları algı partikülleriyle yurtsever insanların zihin atmosferi zehirleniyor.